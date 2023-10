Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nelle scorse giornate, i militari del Norm – Sezione Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà due minorenni, sorpresi mentre cercavano di portare via un ciclomotore Piaggio liberty 125 (di proprietà di un uomo di Minturno), regolarmente parcheggiato nel piazzale antistante la locale stazione ferroviaria, nonché perché trovati in possesso di una pinza ed un coltello a farfalla con lama di 12 centimetri. Entrambi, alla vista dei militari, hanno tentato di dileguarsi. Una fuga durata pochi metri: i militari infatti, hanno fermato i giovani. Uno di loro ha anche fornito false generalità.

In queste ore saranno effettuati ulteriori approfondimenti volti a richiedere alla competente Autorità (Questore) l'applicazione di idonee misure nei confronti dei suddetti minori previste dal c.d. Decreto Caivano (Decreto Legge 15 settembre 2023 nr. 123), il nuovo pacchetto sicurezza le cui principali misure riguardano la repressione dei fenomeni di delinquenza minorile attraverso nuovi percorsi rieducativi e punitivi.