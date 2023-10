Durante un servizio di controllo sulle strade della città, i Carabinieri della stazione di Cisterna hanno denunciato in stato di libertà un 28enne di origine cinese poiché trovato in possesso di un coltello e una mazza da baseball. Il ragazzo a bordo della sua vettura è stato fermato dai militari impegnati in un posto di controllo. Dopo le verifiche sui documenti per la regolare circolazione del veicolo è scattato l'accertamento sull'abitacolo. All'interno i Carabinieri hanno rinvenuto la mazza da baseball e il coltello di genere proibito. A quel punto è scattata la denuncia a piede libero nei confronti del 28enne.

Il servizio svolto nelle ultime ore rientra nell'ambito delle strategie di contrasto pianificate nelle attività dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l'articolazione del personale della Sezione Radiomobile, nella saturazione del controllo del territorio.