Un violento tamponamento ha letteralmente paralizzato il traffico della corsia sud della strada statale Pontina tra le migliare 45 e 46. L'incidente si è registrato nel primo pomeriggio in prossimità del ponte sul canale delle Acque Medie, situato al confine tra i comuni di Latina e Sabaudia, subito dopo il sito industriale Plasmon. In circostanze ancora al vaglio delle forze di polizia, nel punto dove la strada si restringe all'inizio del ponte, un furgone ha tamponato con violenza un trattore agricolo che lo precedeva. Le persone che sedevano alla guida dei due mezzi non hanno riportato gravi conseguenze, ma la collisione ha bloccato il traffico in direzione sud perché i veicoli occupano interamente la corsia di marcia.