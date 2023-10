La Karibu ha percepito fondi pubblici da diversi enti statali, poiché è stata ente attuatore di numerosi progetti indicati come: Cas (centri accoglienza straordinaria), Sprar (sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati), servizio di accoglienza minori e, ancora, progetto rete anti tratta. Soldi arrivati dal Ministero dell'Interno attraverso bandi e gare d'appalto. L'oggetto dei contratti, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza di Latina, non è stato attuato ed è la causa basilare della contestazione del reato di frode in pubbliche forniture. In pratica si è creata una falla paurosa nella rete di assistenza ai migranti e ai rifugiati. I contratti vengono stipulati dalle Prefetture, in questo caso da quella di Latina, che avviò ispezioni sull'attuazione delle clausole.