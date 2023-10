Ancora un sinistro stradale che segna la vita di un giovane ragazzo del posto conosciuto in città e che sconvolge l'intera comunità locale. Incidente che questa volta si è verificato in pieno centro urbano durante il fine settimana seppur il tragico epilogo è arrivato in quella di lunedì con la tremenda notizia. E' morto ieri, presso l'ospedale "San Camillo" di Roma, il 20enne Mirko Fiordigiglio, a seguito delle ferite riportate nel tardo pomeriggio di domenica quando, poco dopo le 19,00, è stato protagonista di un incidente all'incrocio tra la Fondi-Lenola e via Sciobaco, nel tratto di strada provinciale che si snoda nel rettilineo tra l'ospedale del posto e il cimitero comunale.

Immediato l'allarme lanciato dai sanitari giunti sul luogo dell'impatto che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata nel campo sportivo di Madonna degli Angeli per trasportare il giovane nel nosocomio capitolino. Il sinistro ha coinvolto, la bici elettrica su cui viaggiava il giovane poi deceduto, un'automobile modello Smart, guidata da un uomo di Fondi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale al servizio del comandante Giuseppe Acquaro che si sono occupati dei rilievi per comprendere le dinamiche dell'incidente e i Carabinieri di Fondi che hanno dato supporto sulla viabilità al traffico molto intenso nel raccordo che da Lenola conduce verso lo svincolo di Ponte Selce e l'Appia. A seguito della notizia del decesso, è stato informato il magistrato di turno mettendo a disposizione la salma per eventuali esami.