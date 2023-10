La Polizia di Stato – Questura di Latina ha dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Esecuzioni Penali di Cassino, traendo in arresto un cittadino del Gambia. In particolare l'uomo è stato ritenuto colpevole dei reati di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, resistenza a P.U. nonché di violazioni penali concernenti le sostanze stupefacenti.

L'arrestato, rintracciato dai poliziotti del Commissariato di Formia in quel territorio al termine di una rapida ma, al tempo stesso, minuziosa attività investigativa, è stato condotto presso un istituto di detenzione per l'espiazione della pena residua di anni 1, mesi 9 e giorni 21 di reclusione.