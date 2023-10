Nel pomeriggio di ieri i guardiaparco del Parco Riviera di Ulisse hanno salvato due scalatori in pericolo su una falesia di Monte Orlando, zona vietata all'arrampicata.

L'incidente si è verificato quando due scalatori si sono avventurati su una falesia notoriamente pericolosa e vietata all'arrampicata. Rimasti bloccati hanno chiesto soccorso ai Vigili del Fuoco che, a loro volta, hanno allertato i guardiaparco.

Solo grazie all'azione combinata tra guardiaparco e vigili del fuoco i due incauti arrampicatori sono stati tratti in salvo, non senza notevole dispendio di risorse visto che per le operazioni di salvataggio sono stati impiegati un elicottero, diverse pattuglie terrestri e una unità natante.

Il Parco Riviera di Ulisse sottolinea l'importanza di rispettare le normative e le regole del Parco al fine di garantire la sicurezza di tutti i visitatori. L'arrampicata in zone vietate rappresenta un pericolo non solo per gli scalatori stessi ma anche per coloro che si impegnano nel loro soccorso.

Il Commissario del Parco Riviera di Ulisse Avv. Massimo Giovanchelli ha dichiarato: "L'operato dei nostri guardiaparco suscita grande orgoglio, poiché dimostrano costantemente la loro capacità di gestire situazioni pericolose. Tuttavia, vorrei sottolineare l'importanza della collaborazione dei cittadini: evitare azioni che, senza timore di esagerare, possiamo definire sconsiderate. Il rispetto delle ordinanze è essenziale per garantire la sicurezza di tutti all'interno del Parco."

È ancora in fase di accertamento per quali motivi i due arrampicatori hanno disatteso il divieto nonostante la segnaletica molto chiara presente su Monte Orlando.