Un grave incidente stradale si è registrato stamattina in piazzale Prampolini, davanti allo stadio comunale Francioni, nel centro di Latina, dov'è stato necessario l'intervento d'urgenza di un'ambulanza per soccorrere un sessantenne ferito in maniera grave. L'uomo era in sella alla propria bicicletta quando ha perso l'equilibrio ed è caduto, finendo nella traiettoria di un'automobile che transitava in quel momento e lo ha travolto. Secondo quanto accertato dagli agenti della Polizia Locale, alla guida della vettura sedeva un anziano, che procedeva a velocità moderata, ma non è riuscito comunque a evitare l'investimento. Il ciclista è stato quindi trasportato in codice rosso presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti in condizioni delicate.