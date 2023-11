Saranno sentiti venerdì mattina in Tribunale a Latina dal giudice delle indagini preliminari Giuseppe Molfese i tre indagati dello scandalo Karibù che da due giorni sono sottoposti a misure restrittive. La posizione più delicata è quella di Liliane Murekatete sulla cui condotta riferita alla gestione dell'impresa la Guardia di Finanza ha stilato un elenco lunghissimo e dettagliato delle spese folli. Lo stesso giorno udienza per l'evasione fiscale.

Nell'inchiesta un ruolo centrale viene occupato dalla ricostruzione dei capitali distratti all'estero e in particolare in Ruanda, dove uno degli indagati ha gestito due diversi locali. Per il giudice queste manovre provano la sistematicità delle condotte illecite. Se la pietra dello scandalo all'occhio dell'opinione pubblica sembrano essere le spese folli compiute dagli indagati con le carte di credito e le carte prepagate della cooperativa Karibu, per gli investigatori la manovre più consistenti nell'opera di distrazione dei fondi pubblici dalle casse della società sono rappresentate dal riciclaggio in campo internazionale, perché fuori dai confini italiani i soldi servivano per compiere investimenti duraturi, come appunto quelli in Ruanda.