Sono stati fissati per venerdì 3 novembre, alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale di San Magno i funerali di Mirko Fiordigiglio, il 21enne fondano morto a seguito dell'incidente stradale che ha visto protagonisti, domenica sera, il giovane, che procedeva lungo l'Appia a bordo della sua bici elettrica e una Smart alla cui guida sedeva un conducente di Fondi. Sebbene in città si ritenesse che la coincidenza del periodo festivo per la ricorrenza di Ognissanti non avrebbe reso brevissimi i tempi per l'autopsia, il magistrato della Procura di Latina, sulla scorta della ricostruzione della dinamica del tragico impatto, ha disposto la liberatoria della salma che è stata messa a disposizione della famiglia.

E, mentre si attendono i funerali del giovane, con la santa Messa che verrà celebrata da don Antonio, parroco delle frazioni San Magno e Madonna degli Angeli, nella cittadina si moltiplicano le attestazioni di solidale vicinanza alla famiglia Fiordigiglio