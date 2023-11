Era appena uscito di casa in bicicletta, come ogni giorno, per raggiungere il centro di Borgo Sabotino, quando è stato travolto da un furgone. Non c'è stato niente da fare per un uomo di 60 anni, morto sul colpo per le conseguenze del terribile scontro: i soccorritori del pronto intervento sanitario non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il drammatico incidente si è registrato stamattina in via del Pantanello, una traversa chiusa di strada Sabotino, frequentata quasi esclusivamente dai residenti. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, l'uomo in bicicletta si era appena immesso sulla strada dopo avere percorso il viale sterrato di casa, quando è finito nella traiettoria di un Doblò Fiat guidato da un uomo di 56 anni che vive poco più avanti e percorreva ancora lui via del Pantanello verso strada Sabotino.