Nella notte di Halloween i carabinieri della Compagnia di Latina hanno rinforzato il dispositivo preventivo nel circuito cittadino, con particolare riferimento al quartiere di Piazza San Marco, al fine di evitare la commissione di reati e preservare l'incolumità delle persone che stavano festeggiando. Nella circostanza sono state identificate 90 persone, 60 autoveicoli ed elevate 4 contravvenzioni al codice della strada. L'attività ispettiva effettuata ad esercizi commerciali non ha consentito di accertare irregolarità.

