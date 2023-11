Semaforo a terra, all'incrocio tra Corso della Repubblica e viale XXI Aprile. Il segnale luminoso è stato transennato dopo che, probabilmente per un forte impatto, è stato sradicato ed è finito sul marciapiede, dove sono intervenute le forze dell'ordine per perimetrare il semaforo in attesa che vengano eseguiti i lavori di sistemazione, previsti con molta probabilità per venerdì, a conclusione delle celebrazioni di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti.