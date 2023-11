Immaginate di trovare 2mila euro in banconote tutte insieme, abbandonate su un tavolino di un bar. E adesso immaginate anche che tra bollette, spese, rate e affitto, tutto quel denaro farebbe proprio comodo per mandare avanti la famiglia. Ecco, quanto sarebbe difficile fare la scelta giusta? Una possibilità che non ha sfiorato la mente di una ragazza madre di Cisterna che durante il suo turno di lavoro si è ritrovata davanti a questo quesito ma senza indugiare ha riconsegnato tutti quei soldi al legittimo proprietario. E per farlo si è dovuta anche impegnare in una ricerca dal felice epilogo. Una bella storia di altruismo, determinazione e grande onestà che vale la pena raccontare. Accade questo: la ragazza lavora come addetta alle pulizie presso l'Oasi degli Aranci a Cisterna e mentre puliva l'area esterna al bar, dove si trovano i tavolini, si accorge del portafoglio. Si guarda intorno per chiedere se è di qualcuno, ma si accorge che non c'è nessuno. Lo apre e vede una quantità infinita di contanti di grosso taglio. Potrebbe nasconderlo nella divisa, far finta di nulla, e continuare a lavorare e invece si attiva subito per rintracciare il proprietario.