E' arrivato ad una svolta il caso di Sabrina Di Girolamo, 42enne di Terracina rimasta tetraplegica a causa di un intervento sbagliato nell'ormai lontano 2017. L'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona le ha corrisposto infatti la somma di oltre 750mila euro, frutto di un accordo transattivo tra le parti, dopo che il tribunale scaligero aveva emesso in primo grado la condanna al risarcimento di oltre un milione di euro. Da allora alla ex miss e parrucchiera di Terracina erano arrivati solo 50mila euro, insufficienti anche solo per le cure mediche e sanitarie che la donna aveva dovuto affrontare dopo il terribile episodio di malasanità. Sabrina si era recata a Verona per un'operazione di routine per la rimozione di un tumore benigno. Durante l'operazione, conclusa da uno specializzando, qualcosa è andato storto e la donna, allora 36enne, è rimasta immobilizzata a mani e braccia, vedendo la sua vita stravolta per sempre.