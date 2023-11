Nella mattinata di oggi all'interno del parco "Falcone – Borsellino", ha avuto luogo una breve e toccante cerimonia per la commemorazione dei militari caduti in guerra e nel dopoguerra nell'adempimento del proprio dovere. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha deposto una corona ai piedi del monumento dedicato a "tutti i caduti delle guerre", alla presenza dei familiari delle vittime del dovere, appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

