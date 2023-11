Colpi di arma da fuoco in viale Kennedy, scatta l'allarme. E' successo la scorsa notte, quando ad allertare i carabinieri sono stati i residenti del quartiere decisamente popolato che avrebbero anche raccontato di aver visto un'auto dileguarsi ad alta velocità. L'esplosione di un colpo è stata rilevata da diversi residente. Sono in corso adesso le indagine serrate da parte dei carabinieri della compagnia di Latina, supportate dall'esito del sopralluogo effettuato nell'immediatezza dell'evento.

