Gli scarichi avvenivano senza sosta da giorni. Forse settimane. Basta guardare le dimensioni di alcuni dei cumuli di rifiuti di varia natura scoperti e posti sotto sequestro dagli agenti del Nucleo Ecologia e Ambiente della Polizia locale in un terreno di via Vesuvio, alle porte di Casello 45.

Un primo sopralluogo da parte degli uomini diretti dal comandante Massimo Giannantonio ha fatto capire la portata dello scempio e così si è deciso di intervenire subito con un sequestro di natura cautelare. Al momento sono ancora in corso le verifiche per capire l'esatta natura di tutti i rifiuti abbandonati.

Ci sono evidenti residui di qualche cantiere edile, ma ci sono anche i rifiuti quotidiani, abbandonati di giorno in giorno. C'è una vera e propria montagna di quelli che sembrano abiti usati e altri elementi di biancheria. Immancabili naturalmente, i copertoni delle auto. A prima vista non sembra vi siano prodotti pericolosi, liquami possibilmente tossici, ma nelle prossime ore saranno effettuati - come accaduto anche ieri - ulteriori sopralluoghi e verifiche.

Un vero e proprio scempio che la Polizia locale ha posto sotto sequestro e per cui ha subito contattato, sabato scorso, la proprietà del terreno. Si tratta di una grossa azienda con sede non in Aprilia che si sarebbe messa subito a disposizione per un intervento d'urgenza. Con l'ok dell'autorità giudiziaria potrebbe in tempi stretti prelevare i rifiuti e bonificare l'area che si trova a ridosso dello stabilimento che ha di recente acquisto proprio ad Aprilia. Ha quindi tutto l'interesse a riportare pulizia e salubrità a pochi metri dal suo sito di produzione.

Resta da capire chi possa aver creato in giorni di conferimenti, quei grossi cumuli. Si stanno visionando i filmati di alcune telecamere che possano aver ripreso, se non le fasi di scarico, quanto meno i mezzi che possono aver scaricato i rifiuti sia da Casello 45 che dalla stazione di Campo di Carne. Nelle prossime ore il sequestro sarà vagliato e molto probabilmente convalidato e confermato anche dall'autorità giudiziaria di Latina a cui gli agenti diretti dal comandante Giannantonio hanno girato i verbali e le segnalazioni.