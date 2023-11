"Hai le orecchie d'asino, non sarai mai bravo", "Si vede che sei arabo, non capisci l'italiano". Sono questi alcuni degli insulti ricevuti da alcuni bambini di una classe elementare di Gaeta e che questa mattina sono stati escussi in Tribunale a Cassino nel processo a carico dell'insegnante che risponde di abuso di mezzi correttivi. Quindi i testimoni ascoltati, tra cui 12 bambini e tre operatori della struttura dei servizi sociali della Asl di Latina che li ha assistiti durante le sommarie informazioni raccolte nel corso della fase preliminare dell'indagine. L'udienza è durata oltre quattro ore.