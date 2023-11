I Militari delle Stazioni Carabinieri di Maenza e Sperlonga, a conclusione di due distinte attività d'indagine esperite a seguito di denunce – querele sporte da due parti offese diverse, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per il reato di "truffa aggravata" un uomo 31enne ed una donna 21enne, entrambi di origine campana.

L'uomo è ritenuto responsabile di aver pubblicato, nel mese di luglio, sulla piattaforma on line "Subito.it" un falso annuncio di un'abitazione in fitto nel Comune di Sperlonga, facendosi accreditare, dalla parte offesa, su di una carta conto a lui intestata, parte della somma di danaro occorrente per prendere in fitto un'unità abitativa in quel centro per il periodo estivo.

La donna, invece, è ritenuta responsabile di aver incassato la somma di danaro accreditata su di una carta postpay a lei intestata, derivante dalla stipula, sempre on line, di un contratto per l'attivazione della polizza assicurativa di un veicolo, i cui documenti inviati alla parte offesa sono risultati falsi.

Proseguono con incisività le attività investigative finalizzate a prevenire e reprimere il fenomeno dei crimini informatici, anche attraverso una campagna informativa con la cittadinanza, a cui si fa appello, invitando tutti a segnalare eventuali annunci che si ritengano sospetti per eccessiva convenienza o altro.