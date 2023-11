Nell'ambito dei servizi di prevenzione e monitoraggio effettuati dal Reparto Territoriale di Aprilia, nella mattinata di ieri, personale del Comando Stazione Carabinieri di Aprilia procedeva alla denuncia in stato di libertà, di un uomo ventisettenne gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, poiché a seguito di malore dovuto all'assunzione di sostante stupefacenti all'arrivo dei sanitari del 118, in un area periferica della città di Aprilia, assumeva nei loro confronti una condotta violenta tale da determinare la richiesta di personale della Sezione Radiomobile, con l'ausilio dei militari della Stazione Carabinieri di Aprilia, che intervenivano calmando l'uomo e ponendo in sicurezza i sanitari.

Dopo gli accertamenti di rito l'uomo veniva deferito alla competente A.G.

I contatti con i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia ed il personale dei presidi medici sul territorio e di quello del 118, continuano quotidianamente nella consapevolezza che il servizio fornito dei sanitari debba svilupparsi in una cornice di sicurezza e di collaborazione che da tempo caratterizza il rapporto di cooperazione tra gli enti interessati, al fine di fornire all'utenza un clima di lavoro sereno ed efficace.