Tenendo fede ad un'ormai collaudata esperienza e alla tradizionale vocazione di vicinanza e prossimità dell'Arma nei confronti della Comunità, nelle prossime settimane si susseguiranno, d'intesa con i dirigenti scolastici dell'intero comprensorio, analoghi incontri con altri studenti. Lo scopo fondamentale è quello di fornire ulteriori testimonianze di impegno e rassicurazione sociale con l'obiettivo di stimolare e infondere: cultura della legalità, impegno civile, conoscenza dei rischi della rete internet e delle sostanze stupefacenti, attenzione al territorio e all'ambiente, nonché rispetto delle regole. La referente del progetto, Professoressa Sabrina Vento, alla fine dell'incontro ha rivolto un ringraziamento ai rappresentanti dell'Arma intervenuti, soffermandosi sulla vicinanza della figura del "Carabiniere" per gli adolescenti che si affacciano alla società civile.

Nella mattinata odierna, nell'ambito delle iniziative connesse al protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri ed il Ministero dell'Università e della Ricerca sulla "Formazione della cultura della legalità" nei giovani, il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, Cap. Alberto Guidobaldi, unitamente al Luogotenente Maurizio Falsetti, Comandante della Stazione Carabinieri di Aprilia, ha partecipato all'incontro didattico con gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Rosselli " –Sede IP di Aprilia. I Carabinieri intervenuti, nella sua esposizione, si sono soffermati sugli argomenti pilastro del progetto sulla legalità quali bullismo e cyber bullismo, internet, violenza in genere, droga, abuso di alcol. Nelle diverse fasi che hanno caratterizzato lo sviluppo dell'incontro, sono state illustrate ai presenti le nozioni essenziali che caratterizzano i comportamenti delle persone violente, bulli e tossicodipendenti, nonché le conseguenze dell'uso smodato delle bevande alcoliche e gli effetti dannosi che provoca l'uso delle sostanze stupefacenti, facendo concreti riferimenti a fatti di cronaca nazionale recente riguardante il fenomeno della così detta "Mala movida". La sentita ed attiva partecipazione degli studenti e dei loro insegnanti, ha determinato un costruttivo confronto e una partecipe interazione dei ragazzi sui temi trattati, finalizzati ad approfondirne contorni e tratti salienti sia dal punto di visto sociale ed educativo, sia dal punto di vista più strettamente legato alle funzioni preventive e repressive dell'Arma dei Carabinieri contro ogni forma di violenza e illegalità.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli