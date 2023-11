Ha sputato in faccia alla sua ex, prendendola dai piedi ha trascinato la giovane davanti alla cuccia del cane. «Meriti questo, devi stare davanti alla cuccia del cane».

E' questa una delle frasi finite agli atti dell'inchiesta condotta dalla Questura di Latina che ha portato all'emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti di un giovane del capoluogo. Si tratta di un incensurato. E' accusato di maltrattamenti in famiglia.

A presentare la denuncia è stata la parte offesa: la sua ex, una ragazza anche lei di Latina che lavorava in una attività commerciale della città.

In base a quanto riportato agli atti dell'inchiesta, la donna è stata umiliata sotto il profilo psicologico e alla fine ha deciso di uscire allo scoperto. Poco più di un anno fa, nel settembre del 2022, si è rivolta in Questura raccontando quello che avveniva. Ha spiegato le condotte del suo ex.

Sono stati gli agenti a raccogliere la denuncia e una serie di elementi che hanno portato il pubblico ministero Valerio De Luca a chiedere al gip del Tribunale di Latina l'emissione del provvedimento restrittivo eseguito nei giorni scorsi.