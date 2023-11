I Carabinieri della Compagnia di Latina indagano su un misterioso episodio consumato ieri notte nella zona di viale Kennedy, una lite degenerata in aggressione e conclusa con la fuga di una parte dei protagonisti. A farne un giallo è la circostanza che più di qualche residente avesse contattato il numero unico d'emergenza 112 sostenendo di avere sentito un colpo d'arma da fuoco esploso in strada subito dopo una discussione animata. Del caso si sono occupati i militari della Sezione Radiomobile, intervenuti per un sopralluogo e per raccogliere le testimonianze, in vista degli accertamenti investigativi.



L'episodio si è registrato nel cuore della notte di ieri nei pressi di via Helsinki, quando i residenti sono stati svegliati dalle urla che provenivano dalla strada. Era chiaro che un gruppo di persone stesse discutendo in maniera animata, fin quando la situazione è degenerata e dalle parole sono passate ai fatti. I testimoni parlano infatti di una zuffa e almeno due o tre soggetti che sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo delle pattuglie dei Carabinieri. Sul luogo della segnalazione i militari hanno però trovato e identificato due trentenni, certamente coinvolti nell'aggressione, presumibilmente coloro i quali avevano avuto la peggio, perché mostravano in volto i segni della colluttazione. Si trattavano di un latinense e un tunisini, entrambi volti noti alle forze di polizia: non hanno fornito risposte convincenti alle domande dei Carabinieri della Sezione Radiomobile e hanno rifiutato il trasporto in ospedale dopo essere stati medicati sul posto dal personale di un'ambulanza del pronto intervento sanitario.