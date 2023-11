Entrano all'interno del condominio di imprese che si trova sulla Pontina e rubano la casetta di legno utilizzata per la festa della birra.

E' questa la dinamica del furto che si è consumato nei giorni scorsi ad Aprilia, più precisamente nei capannoni che si trovano al km 47.015 della Pontina (direzione Roma) dove da anni sono presenti diverse imprese, tra le quali anche un distributore di birra che nel piazzale interno aveva lasciato una casetta di legno, imballata su una pedana di castagno, pronta per essere messa nel magazzino. Una struttura molto conosciuta in città perché utilizzata da 12 anni per l'organizzazione della manifestazione "Aprilia a tutta birra" e per lo stand nell'oratorio della chiesa di San Michele Arcangelo durante la festa patronale.

I ladri molto probabilmente sono entrati in azione tra le 17.00 e le 18.30 quando i titolari della ditta erano andati via, utilizzando un furgone si sono portati all'interno e approfittando del via vai nell'area hanno preso la casa di legno, già smontata, che si trovava nel piazzale sopra una pedana e poi sono ripartiti indisturbati. Un colpo evidentemente studiato nei dettagli, visto che i ladri sapevano dove colpire.