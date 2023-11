Pioggia e vento forte per tutta la mattina lungo la via Pontina dove intorno alle 10 un furgone a improvvisamente perso tutte le paratie del rimorchio. Paratie che sono volate non solo sulla corsia di marcia del veicolo, ma una addirittura corsia opposta. Solo la fortuna ha voluto che in quel momento non sopraggiungesse alcun veicolo. Sul posto, a pochi metri dallo svincolo per casa Lazzara, per mettere in sicurezza l'area sono giunti gli agenti della polizia stradale di Aprilia che poco prima erano impegnati al km 20 per la presenza di almeno una ventina di balle di fieno cadute da un mezzo pesante il cui conducente non si è accorto di nulla e ha continuato il proprio cammino



In questo momento inoltre si registra una lunga coda sulla via laterale della Pontina che dal ristorante Tuca Tuca porta a via del campo per la presenza di un grosso trattore in panne e l'impossibilità per gli altri veicoli incolonnati di percorrere strade alternative. Disagi anche oltre Pomezia, in direzione della Capitale, dove un camion ha perso il carico di 19 balle di fieno che si è rovesciato in strada.