È iniziata da pochi minuti davanti al gup del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone l'udienza preliminare per l'inchiesta sull'evasione fiscale relativa allo scandalo Karibu. All'esterno del Tribunale un gruppo di ex dipendenti insieme al sindacato della Uiltucs della coop - finita al centro dell'inchiesta - sta protestando con uno striscione. Sono sei gli imputati in questa tranche dell'inchiesta tra cui la moglie e la suocera del deputato Soumahoro. Liliane Murekatete e Marie Terese Mukamitsindo, finite agli arresti domiciliari per frode nelle pubbliche forniture, autoriciclaggio e bancarotta (si tratta di una seconda tranche dell'inchiesta madre) saranno ascoltate tra poco alle 14,30 dal gip Giuseppe Molfese che ha emesso il provvedimento restrittivo su richiesta dei pm Andrea D'Angeli, Giuseppe Milano e del Procuratore Giuseppe de Falco. L'indagine sulle spese folli con i soldi dei migranti è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Latina.