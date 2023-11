Alla luce degli elementi descritti e con il coordinamento della Procura della Repubblica, l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, tentata estorsione e porto abusivo di arma da taglio e associato presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'esagitato è stato inoltre trovato in possesso di un utensile da taglio, posto in sequestro, mentre la donna, a seguito dei colpi ricevuti, è stata dimessa con prognosi di gg. 15.

I successivi accertamenti, supportati dalle testimonianze di persone a conoscenza dei fatti, hanno fatto emergere anche un tentativo di estorsione da parte dell'uomo, che avrebbe concesso il divorzio alla donna solo in cambio di denaro.

Tempestivamente giunti sul posto, i poliziotti della Volante hanno immediatamente soccorso la malcapitata vittima, che presentava evidenti lesioni al volto ed era totalmente in stato di shock e, contemporaneamente, bloccato l'aggressore.

La Polizia di Stato – Questura di Latina, particolarmente attenta alle problematiche che afferiscono i soggetti più vulnerabili, nella prima mattinata di ieri è intervenuta in località Latina Scalo a seguito di segnalazione telefonica pervenuta al Numero Unico per le Emergenze 112 relativa ad una violenta aggressione fisica da parte di un uomo nei confronti della moglie.

