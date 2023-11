È stata rinviata al prossimo 17 novembre, l'udienza preliminare l'inchiesta sull'evasione fiscale relativa allo scandalo Karibu, che vede coinvolte la moglie e la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo e altre persone, per i reati fiscali legati alla gestione delle cooperative di supporto ai migranti.

