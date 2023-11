Sono terminati gli interrogatori di garanzia per i tre indagati, destinatari di una misura restrittiva per lo scandalo Karibu. Davanti al gip del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare e al pubblico ministero Andrea D'Angeli, titolare del fascicolo insieme al collega Giuseppe Miliano, è comparsa Liliane Murekatete, compagna del deputato Soumahoro. La donna, difesa dall'avvocato Lorenzo Borrè, si è avvalsa della facoltà di non rispondere ma ha comunque rilasciato spontanee dichiarazioni in merito alle contestazioni ipotizzate nei suoi confronti. "Dalla relazione del liquidatore e nell'ordinanza, non c'è un riferimento ad un acquisto effettuato dalla signora, è una suggestione mediatica e non un dato probatorio", ha detto la difesa della donna al termine dell'interrogatorio. Liliane Murekatete non era presente in aula ma era collegata da Ostia dalla caserma della Guardia di Finanza.

Videocollegato da Alessandria dove vive, è comparso anche Michel Rukundo, anche lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Era presente in Tribunale invece la suocera del deputato, Marie Therese Mutkamisindo, arrivata in Tribunale a bordo di un'auto della Guardia di Finanza nel primo pomeriggio, poco prima delle 14.. Per lei, il suo difensore l'avvocato Francesca Roccato che assiste anche Rukundo, ha chiesto una misura meno afflittiva rispetto a quella egli arresti domiciliari.

Il gip una volta che arriverà il parere della Procura si pronuncerà. Le accuse ipotizzate a vario titolo nei confronti dei presunti responsabili sono: frode nelle pubbliche forniture, autoriciclaggio, bancarotta. Lunedì scorso sono stati emessi i provvedimenti cautelari eseguiti dalla Guardia di Finanza.