Nella giornata di ieri, due novembre, nell'ambito delle strategie di contrasto pianificate nelle attività dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l'articolazione del personale della Sezione Radiomobile, nella saturazione del controllo del territorio, procedeva alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, di una persona 20enne residente ad Aprilia, poiché nel quartiere Toscanini, veniva trovato alla guida di un motociclo oggetto di furto.

