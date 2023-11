Un singolare incidente si è registrato nel tardo pomeriggio in piazzale Prampolini, nella zona dello stadio Francioni a Latina, dove una donna ha perso il controllo della propria Fiat 500 durante le manovre di parcheggio, finendo per scontrarsi contro la vettura in sosta e una terza che stava transitando, una Fiat Panda. Sembra che la conducente della 500, con cambio automatico, abbia sbagliato a premere il pedale dell'acceleratore anziché il freno, indietreggiando improvvisamente e in maniera incontrollata.

In seguito all'urto però l'utilitaria non si è fermata, ribaltandosi su due ruote e restando incastrata tra le altre due macchine. Le due conducenti coinvolte non hanno rimediato gravi conseguenze, ma sono state soccorse da un'ambulanza del pronto intervento sanitario. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per tirare fuori dell'abitacolo la donna rimasta incastrata nella 500. È stata poi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso, comunque senza gravi conseguenze.