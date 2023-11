«Non ci sono state condotte distrattive». Lo ribadisce l'avvocato Lorenzo Borrè all'uscita del Tribunale dopo la breve udienza per l'interrogatorio di garanzia della sua assistita Liliane Murekatete. La moglie del parlamentare Aboubakar Soumahoro non ha risposto alle contestazioni ma comunque ha rilasciato spontanee dichiarazioni. «Ha detto di non essersi appropriata dei soldi della cooperativa. Quelle somme in parte non sono state percepite e parlo dei 70mila euro di consulenza. Non vi è traccia nei conti correnti. La mia assistita ha sottolineato che gli alimenti acquistati in Africa erano per gli ospiti della coop e che non aveva carte di credito intestate a suo nome. Ha aggiunto che non ha ricevuto bonifici con le somme che le erano contestate e che l'appartamento affittato a Bruxelles era stato preso ad un prezzo più basso. Inoltre Liliane non è titolare di carte e non è stata beneficiaria di acquisti».



A proposito degli abiti griffati, la risposta del legale di Lady Soumahoro è diretta. «Nella richiesta di applicazione della misura e nell'ordinanza non c'è un riferimento ad un acquisto imputato alla signora Liliane, non è un dato probatorio ma una suggestione mediatica, lei non li ha acquistati». Si è avvalsa della facoltà di non rispondere anche la madre Marie Terese Mukamitsindo, l'unica ad essere presente in Tribunale. E' arrivata pochi minuti prima delle 14 a bordo di un'auto della Guardia di Finanza ed è entrata da un ingresso laterale del Tribunale, lontano dalle telecamere. «Vista la complessità dei fatti contestati si è avvalsa della facoltà di non rispondere, la signora ha negato gli addebiti e avremo modo di giustificare tutte le spese fatte - ha detto l'avvocato Francesca Roccato che difende la donna e il figlio - ha negato di assumere altre cariche sociali come invece contestato».