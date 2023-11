Ignoti trafugano la targa commemorativa di San Carlo in piazza Margherita. La targa in ottone con cui veniva commemorata la beatificazione del Santo è stata staccata dal basamento della statua realizzata nel 2002. Quando giovedì sera è stato avvisato da un cittadino che vive in piazza Margherita, il portavoce del comitato Acqua Pubblica di Sezze, Paolo Di Capua, non poteva credere a quanto gli veniva riferito. L'anziano attivista si è recato subito sul luogo in questione accompagnato da un nipote e con le torce hanno illuminato la grande statua di bronzo intitolata a San Carlo posta al centro della piazzetta dove ogni giorno, soprattutto in estate, i più anziani abitanti del paese si ritrovano per scambiare quattro chiacchiere al fresco delle piante che ombreggiano questo piccolo angolo di Sezze.

«La targa con cui il 24 Agosto del 2002 con una solenne festa, venne istallata la statua del Santo di Sezze, fu affissa in ricordo dell'inagurazione, dalla Proloco e dal Comitato che aveva voluto ricordare a distanza di 120 anni, la data della beatificazione del Santo nato a Sezze le cui spoglie sono conservate nella chiesa di San Francesco a Ripa a Roma. La beatificazione avvenuta sotto Leone XIII veniva così ricordata a futura memoria per ogni cittadino - dichiara Di Capua che aggiunge - Sono convinto si tratti di un gesto vandalico, di un incivile, ma è opportuno che i cittadini sappiano che qualcuno ha asportato la targa di ottone che avevamo apposto ai piedi della statua di San Carlo, ricordando l'anno della sua nascita e della sua morte».