Incidente questa mattina in via dell'Agropoli a Lanuvio. Un uomo è caduto dal tetto della propria abitazione riportando diverse ferite. Immediato l'intervento della Polizia Locale che ha delimitato l'area per permettere l'atterraggio dell'eliambulanza per i soccorsi, presenti anche i carabinieri di Lanuvio e il 118.

L'uomo non sembra in pericolo e sarà trasportato al nosocomio di Tor Vergata.

L'uomo di 65 anni di Lanuvio, proprietario dell'immobile, stava eseguendo dei lavori di manutenzione delle grondaie quando evidentemente ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra. Chiamati dai residenti i soccorsi tramite 112 venivano attivati i carabinieri di Lanuvio e il 118 che inviava sia il soccorso di eliambulanza che di autoambulanza. La Polizia locale in servizio in piazza Carlo Fontana, che veniva nel contempo avvisata dai cittadini, si portava in piazza della Repubblica delimitando l'area per permettere in sicurezza l'atterraggio dell'Elio soccorso intercettando e trasportando successivamente il personale sanitario con auto di servizio direttamente dall'uomo ferito che si trovava riverso a terra. L'uomo appariva comunque vigile e, dopo la sua messa in sicurezza, veniva subito trasportato all'ospedale di Tor Vergata.

Il Comandante della Polizia Locale ha dichiarato: "Ringrazio la macchina dei soccorsi per come, in poco tempo, sia stato possibile raggiungere l'uomo ferito per la sua messa in sicurezza. Ringrazio gli operatori del 112 sempre preparati e pronti a tutto, i Carabinieri di Lanuvio che sono arrivati per primi nell'abitazione dell'uomo soccorrendolo, i miei uomini che avvisati di ciò hanno saputo interpretare le necessità ponendosi a servizio del personale sanitario, accelerandone così l'intervento di soccorso all'uomo ferito. Troppo spesso però ci ritroviamo a rincorrere situazioni di pericolo causate da disattenzioni dei cittadini che invito a non improvvisarsi in lavori pericolosi senza le dovute precauzioni chiamando, se in difficoltà, persone esperte e comunque assicurandosi sempre che ciò che viene eseguito sia eseguito in sicurezza. Queste raccomandazioni sono da osservarsi sempre, sia in casa che alla guida dei veicoli che circolano sul territorio. Avviene troppo spesso che gli incidenti siano causati da distrazioni che, se non commesse, potrebbero evitare incidenti spesso gravi, gravissimi e inenarrabili. Colgo l'occasione quindi per raccomandare a tutti la massima attenzione a tutela della propria e altrui incolumità.".