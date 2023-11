Il bagliore delle fiamme ha richiamato la loro attenzione, ma a farli precipitare nel parcheggio del condominio sono state le esplosioni degli pneumatici. E' in quel momento che i residenti del palazzo al civico 24 di viale Europa a Terracina hanno compreso la gravità della situazione trovandosi davanti alla Mini Cooper di colore azzurro parcheggiata su un lato dello stabile che ieri, poco dopo la mezzanotte, è stata avvolta dal fuoco. Rogo che ne ha distrutto completamente la parte anteriore, sia all'interno che all'esterno.

Sul posto, subito allertati dagli inquilini, si è portata una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere l'incendio sul mezzo. Tempestivo anche l'intervento degli agenti del Commissariato di via Petrarca che, dal canto loro, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a raccogliere le testimonianze dei presenti. Le indagini della polizia sono scattate già nella nottata e sono ancora in corso. Al momento non è ancora stato accertato se l'incendio si possa considerare di natura dolosa o legato a qualche problema sul mezzo. L'unica cosa certa è che il proprietario dell'auto non è una persona nota alle forze dell'ordine.