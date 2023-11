Una coppia di Terracina, di circa cinquant'anni, é stata arrestata ieri dai Carabinieri di Terracina, i quali dopo aver intimato l'alt all'autovettura dei due coniugi li ha invitati a seguirli presso la stazione di Terracina per eseguire ulteriori accertamenti e proseguire ad una perquisizione personale e veicolare. Durante il tragitto, tuttavia, i militari notavano che dal finestrino lato passeggero veniva lanciato un involucro, che veniva prontamente recuperato rivelandosi un panetto di circa 110 grammi di hashish.

Marito e moglie venivano quindi arrestati e su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Latina, la dottoressa Daria Monsurró, trattenuti presso la Caserma dei Carabinieri per essere questa mattina processati con direttisima in Tribunale davanti al Giudice Trapuzzano. Nel corso dell'udienza l'uomo dichiarava di possedere la sostanza stupefacente per uso personale, mentre la donna dichiarava di essere all'oscuro del possesso in capo al marito.

Il Pubblico Ministero, alla luce degli specifici e gravi precedenti penali degli imputati per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, chiedeva per entrambi la custodia cautelare in carcere, mentre la difesa, sostenuta dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Marialibera De Santis, chiedeva la rimessione in libertà degli imputati per assenza degli elementi giuridici necessari all'adozione di una misura detentiva.

Il Giudice, dopo la discussione delle parti e la camera di consiglio, convalidava l'arresto ma ordinava la rimessione in libertà degli imputati con dimora a Terracina.