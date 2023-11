Il Lido di Latina è irriconoscibile. Le foto sono emblematiche. Il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sul capoluogo pontino ha lasciato un segno profondo. Gli stabilimenti balneari sono stati devastati dal maltempo. Vento e pioggia hanno divorato la spiaggia, hanno provocato danni ingenti che sono in fase di quantificazione da parte dei titolari delle strutture che ieri non credevano ai loro occhi.

Tra Foce Verde e Rio Martino la situazione era drammatica, all'altezza del Tortuga Beach gli stabilimenti erano completamente sommersi dall'acqua e in altri casi le strutture sono crollate, sbriciolate dalla forza del vento e dal mare molto mosso con onde alte oltre due metri. Resta alta anche per oggi l'allerta meteo come diramato dalla Prefettura di Latina. Quello registrato ieri a Latina è un passaggio più leggero rispetto ad altre zone di Italia della tempesta Ciaran che ha provocato vittime e gravissime conseguenze in altre zone tra cui la Toscana dove in appena tre ore è caduta la pioggia

che solitamente scende in tutto il mese di novembre.