Insegnava in un plesso scolastico di Minturno Pietro Caprio, il professore di educazione fisica trovato carbonizzato all'interno della sua auto in località Baia Domizia in provincia di Caserta. Una vicenda avvolta nel mistero su cui stanno indagando i carabinieri di Sessa Aurunca. I resti del corpo dell'uomo sono stati trovati nella sua auto una Dacia ritrovata in località pietre bianche. La vittima era originaria di Cellole centro in provincia di Caserta, dove viveva. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi e stanno scavando nella vita privata del 58 enne, il quale era separato dalla moglie.