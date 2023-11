Divieto di dimora e divieto di avvicinamento alla parte offesa. E' questo quello che ha deciso ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa nei confronti del marito violento. E' accusato di aver maltrattato la moglie. L'anziano si è pentito per quello che è successo e non si è reso conto di quello che ha fatto. Era anche scosso.



Ieri mattina l'insospettabile pensionato che ha 76 anni, è stato ascoltato dal giudice Mario La Rosa per l'interrogatorio di convalida. Difeso dall'avvocato Claudia Salvador è stato interrogato dal magistrato che alla fine dell'audizione lo ha scarcerato emettendo un provvedimento restrittivo meno afflittivo rispetto alla detenzione in carcere.

La parte offesa - in base a quanto ricostruito - non aveva mai trovato il coraggio di denunciare l'uomo, aveva chiesto la separazione ma sarebbe stata ricattata dal coniuge con il quale i rapporti nel corso dell'ultimo periodo erano diventati sempre più difficili.



Sono stati gli agenti della Squadra Volante ad intervenire a seguito della segnalazione dei vicini di casa della coppia, allarmati dai toni sempre più esasperati della discussione.

La vittima dei maltrattamenti era profondamente scossa e sul volto riportava ancora le percosse ricevute. A quanto pare la donna è stata minacciata di morte e ha subito diverse vessazioni. Dai successivi riscontri è emerso anche un tentativo di estorsione da parte dell'uomo che avrebbe concesso il divorzio ma soltanto in cambio di una somma di denaro. Nei confronti dell'anziano alla fine è scattato l'arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, tentata estorsione e porto abusivo di arma da taglio.