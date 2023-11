Trasportava un maxi carico di marijuana con un furgone il corriere della droga che è stato intercettato sulla Nettunense e poi arrestato dalla Guardia di Finanza. Una brillante operazione quella compiuta nelle scorse ore dagli investigatori nel territorio di Aprilia, più precisamente nella zona di Casello 45 che si trova al confine con Nettuno e Anzio, che ha portato al sequestro di ben 135 chili di marijuana suddivisi in 123 buste, probabilmente già pronta per essere messa sul mercato e poi venduta. In arresto è finito il conducente del mezzo: Aldo Spaccatrosi, un 48enne residente a Roma.

Tutto è accaduto venerdì intorno all'ora di pranzo quando i militari della Guardia di Finanza, in servizio sulla Nettunense, hanno notato il furgone bianco eseguire una manovra sospetta, un'inversione di marcia repentina alla vista di un'altra pattuglia in sosta. Così i militari hanno immediatamente raggiunto l'autoveicolo, facendo scattare una perquisizione veicolare che ha permesso di scoprire la droga che era stata ben occultata nel mezzo e suddivisa con delle buste di cellophane. Per questo l'uomo è stato arrestato come disposto dal pm Daria Monsurrò e trasferito nel carcere di Latina, mentre ieri è stato ascoltato dal gip Mario La Rosa. In quella sede il 48enne di Roma, difeso dall'avvocato Massimo Frisetti, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo l'addebito commesso, specificando di averlo fatto per necessità avendo perso il lavoro subito dopo il periodo emergenziale della pandemia da Covid-19. Il giudice per le indagini preliminare ha convalidato l'arresto e ha disposto per Spaccatrosi la custodia cautelare in carcere.

Nel frattempo vanno avanti le indagini degli uomini della Guardia di Finanza, coordinati dal comandante della tenenza di Aprilia Leopoldo Festa, sia per individuare da quale produzione provenga la marijuana sequestrata sia per risalire alla rete di spacciatori. Secondo gli investigatori all'uomo sarebbe stato affidato l'incarico di corriere nell'ambito di una rete criminale ben articolata. A far propendere per questa ipotesi ci sono diversi elementi: anzitutto il quantitativo di droga sequestrato e la suddivisione in oltre 100 buste, ma soprattutto il fatto che il mezzo fermato risulti intestato a una società di noleggio e che nessun documento sia stato esibito dall'indagato. Un dettaglio quest'ultimo che secondo gli inquirenti proverebbe l'attenta pianificazione dall'operazione di trasporto da parte di un gruppo ben organizzato.