Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, i militari della Stazione CC di Formia, a seguito di mirata attività investigativa, scaturita dalla denuncia della vittima classe 1960 residente a Formia, hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria di Cassino un uomo classe 1979 e una donna classe 1981, entrambi di Gaeta, già gravati da precedenti di polizia, per il delitto di insolvenza fraudolenta commessa in concorso tra loro, in quanto lo scorso 30 settembre, dopo aver pranzato presso una rinomata attività di ristorazione di Formia, al fine di non corrispondere il dovuto pagamento, si allontanavano inscenando un malore senza mai far ritorno. Le attività d'indagine permettevano di accertare che i malesseri segnalati dalla coppia non fossero veritieri e che, anzi, si trattasse di persone del territorio già note e conosciute agli uffici di polizia per medesime vicende.