La partita di campionato di Eccellenza, Girone B, in programma per oggi presso lo stadio di Aprilia tra il Centro Sportivo Primavera e il Vicovaro, è iniziata con un ritardo di 30 minuti a causa di una brutta disavventura avvenuta all'arbitro. Lo slittamento del fischio d'inizio infatti è stato reso necessario dal fatto che il direttore di gara, insieme alla terna, poco prima dell'inizio della partita, una volta giunto ad Aprilia, si è fermato presso un noto centro commerciale della città dove è stato derubato della borsa contenente tutto il materiale e le divise. Pertanto, ha dovuto trovare e reperire una nuova divisa in quei 30 minuti per poter arbitrare regolarmente la partita