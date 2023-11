È attesa per oggi la convalida dell'arresto del 22enne magrebino arrestato lo scorso 3 novembre a Priverno con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza, poco più grande di lui e, a quanto pare, nord africana anche lei sebbene residente a Priverno, al contrario di quanto emerso a ridosso dei fatti. Intanto in paese monta la rabbia e aumentano le polemiche per un episodio che ha scosso profondamente il tranquillo incedere di un paese di 15 mila abitanti in cui la cronaca di solito non riserva risvegli tanto traumatici. I messaggi di sostegno e solidarietà nei confronti della giovane e della sua famiglia, sono stati tanti, ma in molti si interrogano sul perché, di colpo, Priverno si sia ritrovata in prima pagina per un episodio spregevole che spesso è riferibile alle periferie delle grandi città anziché ai piccoli paesi. Sull'argomento, il sindaco Anna Maria Bilancia, ha preferito non esprimersi nell'attesa di conoscere meglio e in maniera più precisa i contorni della vicenda. Una vicenda che da quanto acquisito fino ad ora, ha contorni che lasciano atterriti.