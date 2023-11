Due spaventosi incidenti stradali si sono registrati stanotte intorno alle 2, a pochi minuti l'uno dall'altro, sulla strada statale Pontina all'altezza della rotatoria allo svincolo per via Piccarello, a sud di Latina. Il primo è avvenuto lungo la corsia sud, quando un'auto con due ragazzi di venti e trent'anni a bordo ha attraversato la rotonda a forte velocità volando fuori strada, dove si è ribaltata più volte prima di fermarsi in un campo. Mentre i soccorritori si prendevano cura dei ragazzi, feriti in maniera non grave, nell'altra corsia di marcia si è registrato il secondo incidente.

Distratto forse dalla presenza di pattuglie e ambulanze, un sessantenne diretto verso nord ha affrontato la rotatoria a forte velocità e ha perso il controllo del proprio furgone, che dopo una sbandata si è ribaltato su un fianco al centro della corsia. Per soccorrere le persone coinvolte è stato necessario l'intervento di tre ambulanze e l'auto medica del pronto intervento sanitario, ma nessuno dei feriti ha riportato gravi conseguenze: i due giovani hanno rimediato fratture e contusioni, invece il conducente del veicolo commerciale ha rifiutato il trasporto in ospedale. Mentre i poliziotti della Questura si sono occupati degli accertamenti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi e prestare ausilio al personale sanitario. La corsia nord è rimasta chiusa nella notte fino alla rimozione del furgone.