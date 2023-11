Con grande soddisfazioni il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, ha annunciato a mezzo social la riapertura della chiesa di Santa Maria della Pietà, queste le sue parole: "Finalmente Santa Maria della Pietà , la cattedrale della diocesi corese, dopo molto tempo, riapre le porte ai suoi fedeli. Tanta partecipazione , la Chiesa stracolma di persone ,una bella atmosfera di festa. Si riaprono le porte di un luogo religioso e dalla grande importanza storica e culturale. Peculiarità che hanno permesso all'Amministrazione comunale , correva l'anno 2018, di segnalare Santa Maria della Pietà ,all'allora governo in carica ( Governo gentiloni) per un intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza ,assolutamente necessario. La gratitudine è un valore per noi, ed è quindi doveroso ringraziare l'on. Sesa Amici, in quegli anni sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che lavorò affinché il Ministero della Cultura potesse finanziare la chiesa; Il Ministro Franceschini che , proprio in quell'anno, con un maxi decreto , finanzio' molti siti di interesse culturale e religioso, tra i quali , Santa Maria della Pietà con 800.000,00 e la Cappella dell'Annunziata con 100.000,00. I lavori sono Iniziati nel 2019/2020 e soltanto oggi sono giunti a termine. Una burocrazia spaventosa, che , non lo nego , stava dando credito al mondo degli " scettici patologici" che sosteneva che la chiesa non si sarebbe più riaperta. Un po' di tempo e pazienza e Santa Maria della Pietà è ritornata alla comunità quale luogo identitario della Città di Cori. L'evento è stato reso ancora più importante e solenne con la presenza del Vescovo Crociata, il quale , nella sua omelia, che ho apprezzato molto , ha sollecitato la partecipazione alle attività e alle assemblee religiose, considerando la giornata di oggi il momento di un nuovo inizio della vita della parrocchia di Santa Maria della Pietà. Caro Don Ottaviano , Santa Maria è di nuovo aperta, siamo felici per Cori e per te!".