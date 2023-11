Nel pomeriggio di ieri lungo la Flacca, a Sperlonga una gazzella dei carabinieri di Terracina ha sottoposto a controllo della circolazione stradale gli occupanti di un'autovettura in transito proveniente da sud che, alla vista dei militari, hanno tentato di disfarsi, lanciandoli dal finestrino, 4 involucri in cellophane, prontamente recuperati e risultati contenere diverse qualità di stupefacente del tipo "hashish", per un peso complessivo di circa 108 grammi.

I due passeggeri, marito e moglie, residenti in Terracina, noti per i loro trascorsi giudiziari, sono stati dichiarati in arresto per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" e d'intesa con il Sostituto Procuratore di turno della Procura di Latina, con cui gli operanti hanno agito in stretta sinergia, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma di Terracina, in attesa della celebrazione, questa mattina, del rito direttissimo.