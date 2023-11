È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti e, ancora, sono state effettuate numerose verifiche circa il rispetto delle prescrizioni da parte delle persone sottoposte a misure restrittive quali arresti domiciliari ovvero obblighi di varia natura. Nella circostanza sono state controllate 17 persone, tutte in linea con le prescrizioni imposte e identificati 32 soggetti gravati da pregiudizi di polizia Le attività descritte verranno ripetute nei prossimi giorni, anche in altre aree della provincia pontina.

Sono state complessivamente identificate 312 persone, controllati 206 veicoli, realizzati 7 posti di controllo e sono state comminate 5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con il sequestro amministrativo di un'autovettura e il ritiro di una carta di circolazione.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli