«Carissimi individui, che ieri notte siete entrati in negozio, cosa pensavate di trovare in un negozio di fiori? Sono più disperata di voi, lavorando, a volte, anche 18 ore al giorno. La prossima volta prendete anche le bollette dell'Agenzia delle Entrate da pagare. Non so quante medicine riuscirete a comprare con gli spiccioli che avete portato via».

Il post della titolare della fioreria di via dei Cipressi ad Aprilia, a pochi metri dal cimitero, è eloquente. I ladri hanno forzato la porta di ingresso in cerca di soldi, magari speravano che l'incasso dei giorni precedenti fosse ancora in cassa. Hanno invece trovato pochi spiccioli, decisamente superiori ai danni portati all'attività commerciale.