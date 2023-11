La città di Aprilia piange la scomparsa Rolando Venditti, lo storico titolare del bar enoteca "La Primula" che in oltre 50 anni di lavoro è diventato una vera istituzione del territorio, in particolare per "il popolo della notte". Rolando è morto stanotte, per decenni ha gestito il bar-enoteca tra piazza della Repubblica e via Giacomo Matteotti, prima con il fratello e poi con i figli; un'attività che è sempre riuscita ad aggiornarsi seguendo lo spirito dei tempi (negli anni ‘70 La Primula fu anche una sala da ballo). Ma soprattutto Rolando era conosciutissimo dal "popolo della notte" per una particolarità: l'apertura del bar alle 3 di notte che ne faceva - soprattutto nei weekend - il ritrovo di tantissimi giovani al ritorno da una serata al pub o da una discoteca. Sono stati migliaia i ragazzi e le ragazzi, soprattutto quelli della fascia di età oggi compresa tra i 30 e i 50 anni, a chiudere una serata a "La Primula" con cappuccino e cornetto. Un rito che si ripete anche oggi che la città è cresciuta e anche altre attività forniscono il servizio bar notturno, ma quelle persone che almeno una volta sono passati da lui a fare colazione quando ancora il sole non era sorto oggi sono tutti più tristi, avendo perso un pezzo della giovinezza